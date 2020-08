Meunier impressionné par les fêtes d'anniversaires au PSG

Thomas Meunier continue de faire parler les supporters du Paris Saint-Germain malgré son départ vers le Borussia Dortmund et a critiqué le club à plusieurs reprises pour son comportement.

Dans un entretien pour la 'RTBF', le défenseur latéral s'en est pris à Leonardo mais a aussi évoqué la démesure des fêtes d'anniversaires des joueurs du PSG, confiant avoir été impressionné par ce monde.

"C'était quelque chose d'incroyable. Là où à Bruges, pour un annif', on payait un coup dans un bar et on faisait des flèches jusqu'à 6 heures du matin ou un billard. Ici, c'est la démesure ! Mais ça ressemble au club. C'est louer un palais, louer un bâtiment, faire une fête avec des dizaines de centaines de personnes. Ce sont des vedettes !", a confié Thomas Meunier.

"C'est là qu'on voit que ce sont plus que des joueurs de football. Je trouve ça dingue. C'était quelque chose de neuf pour moi de pouvoir découvrir ce monde un peu... C'est un peu Dikkenek (vantard en belge, ndlr) quoi, c'est un peu m'as-tu-vu mais ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu", a-t-il ajouté.