Meunier raconte ses difficultés à retrouver le rythme

Arrivé à Dortmund après sept mois sans jouer avec le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a vécu des premiers mois difficiles en Allemagne et peine à retrouver son meilleur niveau.

Dans un entretien pour le 'Ruhr Nachrichten', l'international belge est aujourd'hui blessé mais reconnaît avoir eu beaucoup de mal lors des derniers mois en Allemagne.

"Je n'avais pas joué au football depuis sept mois après que tout a été fermé en France à cause du coronavirus. Tu n'oublies pas le football, mais après une si longue pause sans compétition, il m'a fallu revenir à mon niveau. La forme physique manquait, le rythme, le ressenti avec le ballon aussi. Au début, j'étais au plus à 75 pour cent. Il y avait des jours où j'avais de réelles difficultés à m'entraîner. Je ne savais même pas ce qui n'allait pas avec moi", a confié le joueur belge.

"Il me manque des statistiques offensives, je n'ai pas fait assez offensivement. Avec une équipe comme le Borussia Dortmund, en tant que défenseur, je dois être plus impliqué offensivement. Si je reste à un but et une passe, je serai déçu, et vous le serez probablement aussi", a-t-il ajouté.

Le défenseur belge sait qu'il doit encore travailler : "Je ne suis pas encore à 100%. Je dois devenir le Thomas Meunier que tout le monde attend. Je dois travailler sur moi-même, je le sais moi-même, car il ne s'agit pas simplement de jouer. Je veux aller de l'avant, aider l'équipe, faire la différence."