Toutes les réactions après OL - PSG

Thomas Meunier ('Eurosport') : "Finale de Coupe de la Ligue, finale de Coupe de France. Notre ambition n’a pas changé : gagner un maximum de trophées et montrer encore une fois que le PSG est l’équipe numéro un en France. On l’a encore prouvé ce soir. Émotionnellement, Lyon était peut-être un peu affaibli après le match contre Saint-Etienne et le match contre la Juve. Terminer la semaine par le PSG n’est pas facile. Ils ont eu moins de récupération et on a su profiter de cet état de fraîcheur. Finalement, il y a eu des faits de match comme l’expulsion qui sont à notre avantage. Je pense qu’on a bien géré le match dans l’ensemble".

Pablo Sarabia ('France 2') : "J'essaye d'apporter le maximum à l'équipe, c'est fondamental et, personnellement je suis très content, surtout pour l'équipe en étant qualifié pour la finale. On est très fiers de ce qu'il fait. On sait de quoi il est capable et on ne sait pas jusqu'à quel niveau il est capable d'aller mais il va marquer encore beaucoup de buts".

Rafael ('France 2') : "Bien sûr qu’on est déçu, déçu de plein de choses. De l’arbitrage notamment. Avant l’expulsion de Marçal on était bien et ce n’est pas tant l’expulsion de Marçal qui me gêne mais la non-expulsion de Kurzawa. Avant ce tournant, on a bien inquiété le PSG, on était bien avec le ballon. On a bien joué collectivement. Après le football c’est comme ça. Marçal se fait expulser, et contre une équipe du PSG ce n’est pas évident...".