Le milieu de terrain du Bayern Munich, Michael Cuisance, devait s'engager avec Leeds United. Le joueur de 21 ans avait passé sa visite médicale pour enchaîner avec une signature chez le club anglais.

Finalement, le club allemand et Leeds ne sont pas parvenus a un accord concernant les détails du transfert. Les négociations sont au point mort et le joueur devrait rester au Bayern pour au moins une saison de plus.