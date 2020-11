Michy Batshuayi se livre sur sa carrière

L'attaquant belge cartonne avec les Diables Rouges ! En effet, Michy Batshuayi a inscrit 21 buts en 32 sélections. Des statistiques qui contrastent avec ses performances en club. En marge de la victoire de la Belgique face à la Suisse (2-1), le buteur s'est confié sur ses choix de carrière et ses erreurs de parcours :

"Peut-être que j'en ai fait un ou deux en trop. Mais cela n'a pas nui à ma carrière. Mais il y a des petits regrets, des choses que je n'aurais pas faites. On n'a pas le choix, pas le temps, je dois regarder vers l'avant et le combat n'est pas fini. Tout le monde sait que ces dernières saisons, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais tout le monde sait que j'ai des qualités, c'est à moi de les montrer et de réussir à être régulier et stable. Mon objectif est clair, marquer des buts et aider mon équipe."