Mickael Alphonse estime que la décision d'arrêter la Ligue 1 était justifiée

Interrogé sur l'annonce de la reprise du championnat espagnol, la semaine du 8 juin, le défenseur de Dijon a répondu : "C'est bizarre. Forcément, tu te dis que nous, il y aurait eu moyen de reprendre mais ça te donne l'impression qu'ils privilégient l'enjeu financier. Est-ce que s'il n'y avait pas des enjeux financiers énormes ils auraient repris ? Je ne pense pas."

"Comme ça, je me dis que c'est une décision avant tout économique et pas basé sur des éléments sanitaires. Et puis au-delà de ça, est-ce que ça a du sens de jouer des mois sans public ? Pour moi, le foot, c'est un stade plein", a-t-il ajouté avant d'être interrogé sur l'arrêt de la Ligue 1.

"Il fait beau, il y a le déconfinement, il y a moins de cas. C'est très facile de se dire : 'On aurait pu attendre'. Mais à l'époque, je pense vraiment pas qu'il y avait peu de joueurs de Ligue 1 qui voulaient reprendre."

"Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Mais il faut quand même se remettre dans le contexte de la décision. Il y avait pas de masques, peu de tests. Pour moi, c'est une décision juste et honnête", a conclu Alphonse.