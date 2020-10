Dani Ceballos a exprimé sa déception après la défaite de l'Espagne face à l'Ukraine mais a tout de mème tenu à relativiser : "La deuxième mi-temps a été bonne, nous avons eu trois occasions franchesm si nous avions marqué le match aurait été différent".

"Mieux vaut échouer maintenant que plus tard et on apprend de nos erreurs", a-t-il notamment ajouté au micro de 'Teledeporte'.

"Nous avons eu les plus grosses occasions et comme ils jouent en bloc bas, ils nous ont surpris en contre-attaque" a ajouté le milieu espagnol.