Mikel Arteta prend la dÃ©fense d'Aubameyang

Vivement critiqué ces derniers mois par son manque d'efficacité, Pierre-Emerick Aubameyang a reçu ce mercredi le soutien de son entraîneur, Mikel Arteta.

"J'ai entendu parler de ces critiques. Tous mes joueurs ont mon soutien. Je pense que la meilleure réponse qu'Aubameyang puisse donner est sur le terrain, a indiqué l'Espagnol en conférence de presse. Il y a sept jours, il a marqué trois buts et aurait pu en marquer quatre ou cinq contre Leeds. Il était à nouveau notre meilleur finisseur. Il aurait aussi pu facilement marquer un triplé contre Benfica et maintenant ils disent autre chose. Nous savons qu'au final, ce qui compte, c'est de mettre le ballon au fond des filets et c'est ainsi qu'Aubameyang est heureux", a déclaré l'entraîneur des Gunners.

Arsenal affrontera le Benfica, jeudi, en seizième de finale retour de la Ligue Europa.