Milan, une forme post-confinement qui fait rêver

Quelle forme du Milan AC. Portée par un grand Zlatan Ibrahimovic, l'équipe rossonera a remporté le derby milanais face à l'Inter Milan pour la première fois depuis l'année 2016.

Le doublé de l'attaquant suédois a permis aux joueurs de Piolo de surprendre ceux d'Antonio Conte à San Siro, offrant ainsi à l'équipe la possibilité de poursuivre leur sans faute cette saison.

Quatre matchs, quatre victoires pour l'équipe rouge et noire, qui a su montrer qu'elle était en grande forme et qui n'a pas tremblé malgré l'absence de Zlatan Ibrahimovic lors des deux matchs précédents le derby.

Sans le "lion" suédois, Milan s'est imposé contre Crotone et Spezia. Avec lui, Milan s'est imposé contre Bologne et l'Inter Milan, et Zlatan a inscrit les quatre buts de son équipe sur ces deux rencontres. Les Milanais ne dépendent donc pas de leur attaquant, mais profitent de son talent pour rêver à nouveau.

Mais l'équipe de San Siro ne brille pas seulement depuis le début de la saison 2020-2021, puisqu'elle est l'équipe qui dispose des meilleures statistiques des grands championnats depuis la reprise du football après le confinement : 13 victoires en 16 matchs, et 3 matchs nuls. Les trois autres équipes invaincues sont l'Atlético Madrid (9 victoires, 6 nuls en 15 matchs), Lille (5 victoire et 2 nuls en 7 matchs), et Rennes (4 victoires et 3 nuls en 7 matchs), sans oublier que les deux derniers n'ont pas repris la Ligue 1 après le confinement.

Aujourd'hui, le Milan est leader du championnat italien et s'assure de l'être jusqu'à la semaine prochaine. Le Milan AC est seul en tête de la Serie A pour la première fois depuis mars 2012, et retrouve petit à petit sa forme historique. Un retour en forme qui devait forcément passer par une victoire contre l'éternel rival.

Ce samedi après-midi, l'équipe de Pioli a repeint les murs de la ville italienne en rouge et noir en s'offrant le derby pour la première fois depuis janvier 2016. Le leader de Serie A vibre à nouveau, et redonne espoir à un club qui se battait depuis plusieurs années maintenant pour retrouver sa brillance d'antan. L'équipe est en encore loin pour le moment, mais peut tout de même se réjouir d'avoir retrouver la tête du championnat.