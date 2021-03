Milik trÃ¨s sincÃ¨re sur Sampaoli

Milik a quitté Naples par la porte de derrière en prêt et ne prolongera pas son contrat, sauf surprise majeure, avant le 30 juin 2021. L'attaquant sera agent libre pendant l'été.

Entre-temps, le Polonais a disputé 3 matches sous les couleurs de l'Olympique de Marseille et a marqué 2 buts, mais il n'a pas encore trouvé le point et le niveau qu'il souhaite. En outre, après le match face à Lyon, il a également évoqué la signature de Jorge Sampaoli.

"Des choses étranges sont arrivées depuis que je suis ici. Je me concentre sur le football pour trouver le rythme et je suis heureux d'avoir marqué un but et de jouer à nouveau. Je me concentre juste sur ce qui se passe sur le terrain et pas sur le reste", a-t-il déclaré.

Quant au nouvel entraîneur, Milik a été honnête et a dit qu'il ne savait pas grand-chose sur l'Argentin : "Pour être honnête, je ne sais pas grand-chose sur Sampaoli. J'ai entendu des histoires, mais il est trop tôt pour parler".

"J'espère que c'est une bonne personne, un bon entraîneur et qu'il nous mènera à la victoire", a conclu Milik.