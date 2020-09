Miralem Pjanic est impatient de jouer avec le Barça

Dans des propos rapportés par le quotidien catalan 'Sport' ce jeudi soir en arrivant à l'aeroport de Barcelone, Miralem Pjanic, qui découvre la Liga pour la première fois de sa carrière après avoir passé quasiment dix ans en Italie de Rome à la Juve, s’est montré heureux de rejoindre les barcelonais.

"C'est une journée très spéciale et je suis très heureux. Je ne peux plus attendre pour rencontrer mes coéquipiers, car je veux vraiment commencer la nouvelle saison. J'espère aider l'équipe à remporter de nombreux titres. Je suis prêt et je vais essayer de faire de mon mieux pour ce club."

Pour rappel, Miralem Pjanic débarque à Barcelone en provenance de la Juventus contre 60 millions d'euros.Le milieu brésilien Arthur, a fait le chemin inverse.