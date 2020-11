Miralem Pjanic n'est pas satisfait de son début de saison

Miralem Pjanic voudrait plus. Le milieu catalan arrivé en provenance de la Juventus n'est pas satisfait de ses performances avec le FC Barcelone. Lors d'un entretien pour 'Canal+', le bosnien a affirmé qu'il attendait plus de lui-même.

"Je suis dans le meilleur club du monde et avec le style de jeu que j'ai toujours voulu jouer. Mais je ne suis toujours pas satisfait. Je veux avoir l'opportunité de remporter les grands titres . C'est mon objectif. Être le meilleur et remporter les grands titres. Et c'est ce que je veux"