Mircea Lucescu nouveau coach de Dynamo Kiev

Quatre ans après l’avoir quitté, Mircea Lucescu vient d’effectuer son grand retour en Ukraine. Ce jeudi, le chevronné coach roumain (74 ans) a été désigné en tant qu’entraineur de la formation phare du pays, le Dynamo Kiev. Il s’engage pour une durée de deux ans.

Lucescu est resté douze ans lors de son premier passage dans ce pays. Il s’était alors occupé du Shakhtar Donetsk, l'autre ténor de ce championnat. Il avait conduit ce club à huit titres de champion nationaux, et aussi à une victoire en Coupe de l’UEFA (en 2009).

Lucescu doit rebâtir le Dynamo

A Kiev, Lucescu prend la succession d’Aleksei Mikhailitchenko. Sa mission est de redonner des couleurs à ce club historique et qui n’a plus été sacré champion depuis 2016. Lors de la dernière saison, il a terminé à la seconde place. Le Dynamo n’a plus disputé la phase finale de la Ligue des Champions depuis l’exercice 2016/2017.

La dernière mission de Lucescu c’était du côté de la Turquie. Il avait dirigé la sélection nationale (2017-2019). Il avait été débarqué en plein milieu des éliminatoires de l’Euro 2020 pour faire place à Senol Gunes.