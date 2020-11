MLS: l'Impact de Henry et l'Inter de Matuidi éliminés en barrages des play-offs

Blaise Matuidi, milieu de terrain de l'Inter Miami, et Thierry Henry, entraîneur de l'Impact Montréal, ne disputeront pas les play-offs du championnat nord-américain MLS, respectivement éliminés en barrages par le Nashville SC (3-0) et New England Revolution (2-1), vendredi.