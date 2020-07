Orlando et Philadelphie premiers qualifiés pour les huitièmes en MLS

Le club d'Orlando a dominé New York City 3 à 1 et celui de Philadelphie a battu l'Inter Miami, la franchise détenue conjointement par David Beckham, 2 à 1.

Malgré leurs deux défaites en deux rencontres, l'Inter Miami et New York City peuvent encore espérer se qualifier au titre de meilleurs troisièmes du tournoi "MLS is Back".

Dans le groupe F, le champion en titre, Seattle, a été battu par Chicago (2-1), et ne compte qu'un point en trois journées après son nul (0-0) samedi contre les San Jose Earthquakes.

Les Seattle Sounders devront impérativement l'emporter lundi contre les Vancouver Whitecaps pour espérer continuer à défendre leur titre, le second décroché après celui de 2016.

La MLS, suspendue après deux journées à la mi-mars, a repris début juillet sous un format similaire à la Coupe du monde, avec phase de groupes et élimination directe, dans une "bulle" à Disney World, à Orlando (Floride).