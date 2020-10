Modric : "Mon souhait serait de terminer ma carrière à Madrid"

Hier soir, le Ballon d'Or 2018 s'est confié dans l'émission 'El Partido de la Cope'. Il a évoqué son enfance difficile, son avenir, sa prolongation au Real, son amitié avec Gareth Bale...

"J'avais une relation incroyable avec mon grand-père. Mes parents travaillaient et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. J'étais très triste par rapport à ce qu'il lui ai arrivé [il a été assassiné] et ça m'a marqué parce que j'étais très jeune et qu'il était une personne importante. Ça m'a beaucoup affecté. Après ça, nous sommes partis à Zadar et nous vivions dans un hôtel avec d'autres réfugiés. J'avais 6 ans et je vivais avec mes parents et ma petite soeur. Nous vivions à quatre dans un 20 mètres carré. Je ne peux pas dire que mon enfance a été heureuse, c'était difficile. Un jour, on jouait puis les sirènes ont retenti, des bombes ont commencé à tomber", commence-t-il.

Avant d'être interrogé sur son ancien coéquipier, Gareth Bale. "On a fait presque toute notre carrière ensemble. C'est un gars spectaculaire et timide, comme moi, juge le Croate. Ce qui se dit sur lui n'est pas juste, il a fait des choses impressionnantes à Madrid. Il n'a jamais posé de problème dans le vestiaire. Il parle espagnol. Il n'accorde pas d'interviews mais il discutait avec nous dans le vestiaire. Chacun a sa personnalité, Gareth est comme ça."

Sur Zidane, ne tarit pas d'éloges à son égard. "C'est un top entraîneur, estime Modric. Il a fait des choses inégalables avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un réussira à rééditer ça. Les gens ne l'apprécient pas encore à sa juste valeur, on le remet toujours en question, mais c'est l'un des meilleurs. Mais tout le monde a le droit de critiquer. Il a les idées claires et sa façon d'être nous convient très bien. Il peut continuer très longtemps à Madrid, comme Ferguson ou Wenger en Angleterre."

Concernant son avenir, le milieu de terrain de 35 ans n'a qu'un seul souhait : terminer sa carrière au Bernabeu. "Bien sûr que je veux continuer au Real Madrid. J'aimerais, mais ça ne dépend pas que de moi, du club aussi. Je me sens bien et je pense avoir encore du football. Mon souhait serait de terminer ma carrière à Madrid et donc, si c'est possible, prolonger. Je ne veux pas être un problème pour le Real Madrid ou pour l'entraîneur. Je suis sûr qu'on trouvera un accord sans problème, quel qu'il soit. On verra bien."