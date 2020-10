Modric répond aux polémiques sur la VAR

Depuis la fin de saison 2019-20, le Real Madrid fait souvent l'objet de critiques concernant la VAR. Plusieurs supporters (principalement barcelonais) estiment que les arbitres aident l'équipe merengue.

Interrogé à ce sujet dans l'émission 'El Partido COPE', Luka Modric a répondu à ces critiques : "Parfois, on critique trop et de manière insensée, déclare le Croate. Il y a de nombreuses plaintes au sujet de la VAR disant qu'ils aident le Real, mais donnez-moi une décision en notre faveur qui n'est pas correcte. Les décisions qui ont été prises sont cohérentes. La VAR rend le football plus juste. Quand la VAR agit contre le Real ou qu'elle fait une erreur contre nous, personne ne parle. Il y a eu des matchs où nous n'avons pas eu de penaltys et on n’en parle pas autant. Tout ce qui se dit sur le fait que (la VAR) semble nous aider, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai que la VAR aide le Real. "