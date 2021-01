Moise Kean vers un transfert définitif à Paris ?

Cet été, Leonardo et le PSG ont choisi de miser sur le jeune attaquant d'Everton, Moise Kean, pour remplacer Edinson Cavani et Choupo-Moting dans l'effectif parisien.

Le joueur italien a rejoint la capitale parisienne en prêt et n'a pas mis longtemps à s'intégrer. Kean a profité de l'absence de Mauro Icardi sur blessure pendant la première partie de saison et s'est montré plus qu'efficace.

En 16 matchs, Moise Kean a inscrit 9 buts. Heureux à Paris, le jeune joueur de 20 ans pourrait même y rester plus longtemps si l'on en croit les informations de 'Sky Sports' outre-Manche.

Le média anglais rapport que le PSG serait en train de négocier le transfert définitif de l'ancien joueur de la Juventus Turin, et que le transfert pourrait attendre quelque 34.5 millions d'euros.

Tout dépendra certainement de l'importance du jeune joueur en deuxième partie de saison, alors que Mauricio Pochettino vient tout juste de devenir le nouvel entraîneur, et qu'un retour d'Icardi est attendu dans les prochaines semaines.