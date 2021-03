Jovetic : "On est quatrièmes et on veut y rester"

Invaincu en 2021 jusqu'à mercredi et ce revers surprise dans les derniers instants à Strasbourg alors qu'ils étaient la meilleure équipe de Ligue 1 en 2021, les Monégasques se sont relancés dans la course au podium. Alors qu'il reste dix journées, voilà les protégés de Niko Kovac à 4 points de Lyon, troisième, et même sept du leader lillois.

Loin d'être insurmontable pour une équipe capable d'aller s'imposer au Parc des Princes, et qui doit encore recevoir ses deux autres concurrents d'ici la fin de saison. Pourtant rêver du titre, très peu pour Stevan Jovetic, interrogé ce samedi, à deux jours de défier Nice en 16es de finale de la Coupe de France.

"Arriver premier de Ligue 1 n'est pas notre objectif. On est quatrièmes et on veut rester ici, a tempéré le buteur monténégrin. La Coupe est l'occasion pour nous de gagner quelque chose cette année. Nous sommes une grande équipe."

Kovac : "Je n'oublie pas qu'on a fait de belles choses"

Un match lors duquel les Monégasques voudront se relancer et oublier cette déception de la semaine en Alsace. Rien de dramatique pour Niko Kovac, pas furieux après avoir vu la très bonne série de son équipe prendre fin.

"Non, je n'ai été ni déçu, ni énervé. Si vous allez au casino et que vous jouez 20 fois sur le rouge, il y a bien une fois où vous tomberez sur le noir. Après 12 matchs invaincus, ça pouvait arriver", a confié le technicien corate.

"Bien sûr que je n'aime pas perdre mais je n'oublie pas qu'on a fait de belles choses. Il faut repartir de l'avant." Une belle opportunité se présente donc pour cela à Wissam Ben Yedder et ses copains dans un derby.

Après cela, ils accueilleront Lille, dimanche prochain, dans une rencontre qui pourrait faire mentir Stevan Jovetic. Ou pour le moins relancer quelque peu la possibilité de retrouver les Rouge et Blanc en Ligue des champions la saison prochaine.