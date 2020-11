Niko Kovac: "On a eu la réaction qu'il fallait"

Largement défait face à l'Olympique Lyonnais (4-1) lors de la journée précédente, Monaco est parvenu à réagir avec la manière, dimanche, face à une inquiétante équipe des Girondins de Bordeaux (4-0). Un succès sans contestation possible qui a comblé l'entraîneur du club en la personne de Niko Kovac, particulièrement satisfait.

"Quelque chose d'intéressant s'est passé aujourd'hui"

"On est contents. La première mi-temps a été bonne. On n'a pas concédé de buts. On en a mis quatre. C'est bien. On a joué avec deux milieux défensifs et deux attaquants axiaux. Je suis heureux pour ça. Je pense qu'on va continuer avec ce type de formation. Lors des dernières rencontres, on jouait en 4-3-3 et les ailiers rentraient", a ainsi déclaré l'entraîneur du club de la Principauté en conférence d'après match. Selon l'ancien coach du Bayern Munich, ce match peut servir de déclic à son équipe.

"Cette fois-ci, on avait deux avants-centres supportés par Gelson Martins. On a vu que Wissam (Ben Yedder) avait besoin de soutien. Kevin (Volland) est un attaquant important. Il l'a très bien aidé. On va certainement poursuivre ainsi. À Lyon, on a pressé très haut et mal, Lyon a été bon pour jouer dans notre dos. Aujourd'hui, on l'a bien fait. On a eu la réaction qu'il fallait. Quelque chose d'intéressant s'est passé aujourd'hui. C'était un bon test pour nous", a-t-il poursuivi. À confirmer face à Nice, dimanche soir.