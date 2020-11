Un rendez-vous indissociable de Leipzig

Ce vendredi (21h) au Stade Louis II, le PSG va tenter d'enchaîner une neuvième victoire de rang en Ligue 1. Ce sera le défi pour Thomas Tuchel et ses hommes qui vont affronter un adversaire invaincu à domicile depuis le début de la saison.

L'entraîneur parisien se méfie de Monaco, sixième de L1. Il juge cette équipe parmi les meilleures du championnat et rappelle que "c'est l'un des matches les plus compliqués en France." Cependant, et comme ce fut rarement le cas depuis sa nomination en 2018, Tuchel ne se projette pas uniquement sur ce match. Il voit plus loin cette fois-ci, avec à l'esprit le rendez-vous de mardi contre Leipzig qui pourrait décider de l'avenir du PSG en Ligue des champions. Et peut-être même de son propre avenir.

"Avoir le plus de fraîcheur possible mardi"

"On sait que nous sommes dans une situation très délicate en Ligue des champions. On veut à tout prix gagner contre Leipzig, et même si on veut aussi gagner demain, il faudra gérer les minutes pour avoir le plus de fraîcheur possible mardi", a annoncé le coach en conférence de presse.

L'enjeu est très clair. Et il est double. Non seulement, le PSG veut conforter sa place de leader en championnat. Mais il souhaite aussi s'éviter de nouveaux pépins avant la réception de Leipzig mardi prochain. Si certains sont assurés de rater le choc face aux Allemands (Gueye, Draxler, Kehrer, Bernat), d'autres reviennent tout juste de blessure, et il faudra être prudent. On pense à Neymar, Pablo Sarabia ou encore Kylian Mbappé qui a pu rejouer avec les Bleus mardi contre la Suède. À son sujet, Thomas Tuchel se veut confiant : "Didier Deschamps l'a laissé jouer seulement trente minutes. Il y a eu une grande communication entre nous. On sait exactement ce qu'ils ont fait avec Kylian. Je suis très confiant pour le laisser jouer demain. On décidera combien de minutes, mais il se sent très bien."

Neymar pourrait jouer quelques minutes, Mbappé sera là

Pour Neymar, c'est un petit peu différent, mais le Brésilien se remet lui aussi d'une blessure à la cuisse. Il était présent vendredi pour l'entraînement collectif et pourrait jouer quelques minutes face à Monaco afin de retrouver du rythme sans qu'aucun risque ne soit pris pour autant. Même chose pour Moise Kean.

Il sera intéressant aussi de voir quelle posture va adopter Thomas Tuchel avec les éléments revenus plus tard de sélection : Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria ou Alessandro Florenzi. Il a déjà annoncé qu'il ne prendrait aucun risque non plus s'il estime que le danger est trop important, comme pour Marquinhos et Paredes. Un véritable travail d'équilibriste pour l'entraîneur du PSG, bien conscient que mardi pourrait se jouer une bonne partie de la saison.