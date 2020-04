Trezeguet revient sur son penalty raté en finale contre l'Italie

9 juillet 2006 à Berlin. La France de Zinédine Zidane affronte l'Italie en finale de la Coupe du monde, une rencontre qui se terminera aux tirs aux buts après notamment l'expulsion du meneur de jeu du Real Madrid.

Une séance remportée par la Squadra Azzura grâce notamment à l'échec de David Trezeguet, lequel trouvait la barre transversale.

"Jusque là, ça n’avait pas été une Coupe du monde très amusante pour moi, resitue celui qui évoluait alors sous les couleurs de la Juventus pour 'Sky Sport Italia'. C'est l'année où la Juve a été reléguée en Serie B."

"Le penalty, je l'ai bien tiré"

Celui qui n'avait pas tremblé face aux mêmes Italiens en quart de finale en 1998 revient ensuite sur cet échec face à son coéquipier en club, Gianluigi Buffon.

"J’ai pris mes responsabilités. Chaque penalty a son histoire. Celui face à Buffon, je l’avais bien tiré. Mais malheureusement, c’est comme ça. Ces difficultés m’ont rendu plus fort et plus costaud mentalement."