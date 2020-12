Mondial 2022 : Comment va se déouler le tirage au sort ?

La Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022 approche à grands pas, nous connaîtrons aujourd'hui les différents groupes de la phase éliminatoire pour la zone Europe.

Les différentes nations seront fixées quant à leurs prochains adversaires. 55 équipes qui seront réparties dans dix groupes différents, cinq groupes composés de cinq équipes et cinq autres, de six équipes.

Le classement FIFA des différentes sélections a été utilisé pour constituer les différents chapeaux. Aussi, les quatre sélections qui participeront au Final 4 de la Ligue des Nations seront placées dans des groupes de cinq distincts: la France, l'Italie, l'Espagne et la Belgique.

Aussi, deux paramètres seront pris en compte par la FIFA pour ce tirage au sort, les conflits politiques et le climat.

En effet, deux sélections dont l'affrontement pourrait entraîner des difficultés, ne pourront être placées dans le même groupe.

Ainsi, ne pourront se rencontrer : Gibraltar et l'Espagne, Le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et la Serbie, le Kosovo et la Russie, l'Ukraine et la Russie.

La FIFA limitera également les déplacements dans les pays où l'hiver est réputé difficile. Ainsi, la FIFA à identifier dix pays : la Biélorussie, l'Estonie, les Îles Féroé, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Russie et l'Ukraine. Au maximum, deux de ces dix sélections pourront se retrouver dans un même groupe.

Les différents chapeaux :

Chapeau 1 : Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne, Pays-Bas

Chapeau 2 : Suisse, pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie, Roumanie

Chapeau 3 : Russie, Hongrie, Irlande, République tchèque, Norvège, Irlande du Nord, Islande, Ecosse, Grèce, Finlande

Chapeau 4 : Bosnie, Slovénie, Monténégro, Macédoine, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie, Luxembourg

Chapeau 5 : Arménie, Chypre, Ile Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kosovo, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie, Andorre

Chapeau 6 : Malte, Moldavie, Liechtenstein, Saint-Marin, Gibraltar