Rui Patricio sort de la liste du Portugal suite à un choc à la tête

"Le joueur ne s'est pas remis de façon satisfaisante du traumatisme souffert au service du Wolverhampton FC et poursuivra son rétablissement en Angleterre", a indiqué la FPF dans un communiqué.

Patricio sera remplacé dans l'effectif du sélectionneur Fernando Santos par José Sa, portier de l'Olympiacos, a-t-elle précisé.

Le Portugal entamera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, en affrontant l'Azerbaïdjan mercredi lors d'un match délocalisé en Italie pour des raisons sanitaires. Les champions d'Europe se déplaceront ensuite en Serbie samedi prochain puis au Luxembourg trois jours plus tard.

Rui Patricio a été évacué sur une civière après un choc à la tête avec un coéquipier lundi, lors du match de la 28e journée de Premier League perdu contre Liverpool (1-0).

A la 86e minute du match, alors que les 'Reds' menaient 1-0, Mohamed Salah s'est présenté face au but et a marqué, un but refusé ensuite pour hors-jeu, mais le genou du défenseur des Wolves, Connor Coady, qui revenait vers son but, a heurté la tête du gardien international portugais, sorti de ses cages.

Patricio a passé un quart d'heure sur la pelouse à recevoir les premiers soins avant d'être placé sur un brancard et évacué.