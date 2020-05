Hilton critique l'attitude des jeunes

Dire qu'il a de l'expérience est un candide euphémisme. Alors qu'il a prolongé d'une saison au MHSC, Vitorino Hilton, qui se diriige tout droit vers le cap symbolique des 500 rencontres en Ligue 1, a donné quelques conseils de longévité.

"Ce qui m'a énormément aidé, c'est d'arrêter les sodas et le McDo. J'ai arrêté en arrivant à Montpellier. J'ai vu un énorme changement par rapport à mon corps, j'ai eu moins de blessures musculaires. La nourriture, c'est tout pour un footballeur", a confié le joueur dans des propos relayés par 'RMC', avant de s'épancher sur l'attitude de la nouvelle génération.

"Je vois le comportement des jeunes joueurs aujourd'hui, c'est dur. Leur faire comprendre qu'il faut travailler pour pouvoir durer longtemps, c'est le plus compliqué et le plus dur actuellement", a critiqué Hilton.