Les Sang et or enfoncent les Montpelliérains

Le 12 décembre dernier, Montpellier s'imposait 3 buts à 2 à Lens et pouvait rêver d'Europe. Mais depuis ce succès, les Montpelliérains ne savent plus gagner ! A la Mosson, face à ces mêmes Lensois, Montpellier s'est incliné 2-1 et enregistre un huitième match de suite sans victoire.

Leca décisif

Symbole de l'infortune montpelliéraine du moment, Lens a ouvert le score dès la 7e minute de jeu par Cheik Doucouré. Le Malien était le plus prompt sur un corner et expédiait la balle au fond des filets pour s'offrir le premier but de sa carrière en Ligue 1.

Et quand rien ne va, Montpellier s'est ensuite heurté à un grand Jean-Louis Leca. Le portier lensois repoussait successivement les tentatives de Chotard (11e), Laborde (12e) et de nouveau Chotard (43e). Les absences de Delort et Mollet se faisaient alors cruellement sentir.

En seconde période, Lens cherchait le KO. Sur un corner, Haïdara profitait de la sortie hasardeuse de Bertaud mais sa tête non cadrée fuyait le but vide.

Ce n'était que partie remise : combinant avec Doucouré, Gaël Kakuta décochait une frappe à 25 mètres des buts légèrement déviée par Congré et qui prenait Bertaud à contre-pied.

Le très beau but de Wahi

Les Lensois baissaient alors en intensité, tentant de contrôler le match. Mais de son côté, Montpellier ne s'avouait pas vaincu pour autant et, enfin, parvenait à faire les trembler les filets à douze minute de la fin. Et de quelle manière ! A la réception d'un centre de Sambia, Elye Wahi (entré en jeu à la 63e) effectuait un magnifique retourné acrobatique qui trompait Leca.

Montpellier se ruait alors sur les buts lensois tenant d'arracher l'égalisation. Et Wahi, décidément intenable, manquait de peu de devenir le héros du jour : à la 88e minute, reprenait de la tête un centre de Hilton mais Leca captait le ballon.

Montpellier s'enlise

Fort de ce précieux succès en terres montpelliéraines, le Racing Club de Lens pointe à la sixième avec 34 points ce qui est remarquable pour un promu. De son côté, Montpellier s'enlise dans le ventre mou avec une onzième place et 28 points.