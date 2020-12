Kylian Mbappé désormais centenaire

Il n’a que 21 ans mais Kylian Mbappé n’en finit plus de battre des records de précocité. Que ce soit avec l’AS Monaco, l’équipe de France ou le PSG, le natif de Bondy n’en finit plus d’inscrire son nom à certains records et de rentrer un peu plus dans les livres d’histoire du football français et mondial. Arrivé durant l’été 2017 en même temps que Neymar, Mbappé est désormais centenaire avec le club parisien.

Face à Montpellier, le champion du monde 2018 a inscrit son 100eme but sous les couleurs parisiennes, toutes compétitions confondues. Avec un peu plus de réussite, il aurait déjà pu franchir ce cap symbolique le week-end dernier contre les Girondins de Bordeaux mais Benoît Costil en avait décidé autrement. Ou alors sur à Old Trafford contre Manchester United. Mais la plus grande des compétitions européennes n'est pas son jardin de jeu préfére en 2020 et c'es sur la pelouse de la Mosson qu'il est officiellement devenu centenaire.

Mbappé prêt à battre tous les records ?

Pourtant à la différence de Bordeaux et de Manchester United, Kylian Mbappé a démarré la rencontre sur le banc des remplaçants et n'est entré qu'à vingt minutes de la fin. Ce laps de temps offert par Tuchel en prévision de la rencontre face à l'Istanbul Basaksehir a été suffisant à l'attaquant français pour faire mouche. Alors que le PSG menait déjà 2-1 dans l'Hérault, Mbappé est venu clôre le spectacle dans le temps additionnel (91eme).

Avec cette réalisation, il égale Dominque Rocheteau (100 buts) et a désormais Pedro Miguel Pauleta (109) dans le viseur avant de s’attaquer aux deux montagnes que sont Zlatan Ibrahimovic (156) et Edinson Cavani (200). Alors Mbappé pourra-t'il déloger l'Uruguayen un jour ? Vu ses statistiques depuis son arrivée dans la capitale, ça ne devrait être qu’une formalité. Il a désormais l'ambition d'attraper les cent buts en Ligue 1. Après ses seize buts avec l'AS Monaco en deux saisons, Mbappé a déjà trouvé le chemin des buts à 74 reprises avec le PSG. Il est en maintenant à 90 et peut espérer accrocher cette nouvelle barre mythique dès cette saison 2020-2021.