Morata avait prédit l'élimination de Liverpool... en novembre !

Anfield sera le nom d'un chapitre de l'histoire de l'Atlético Madrid. Les joueurs de Simeone ont réalisé un match parfait et on fait mentir beaucoup de personne en faisant l'exploit : éliminer le champion d'Europe en titre.

Morata y a toujours cru. La preuve, il avait accordée une interview à la 'COPE' en novembre. "Liverpool sera sûrement en finale de Ligue des Champions", disait Juanma Castaño

Et Morata n'était pas d'accord : "Eh bien, peut-être qu'ils croiseront notre chemin et ils n'iront pas. On ne sait jamais", a déclaré l'attaquant.

À ce moment-là, la phase de groupe des champions était encore en cours. Morata ne savait donc pas que Liverpool allait effectivement croiser leur chemin.

Quelques mois plus tard, son message devenait réalité. Au fond de lui, Morata a toujours su que l'Atlético pouvait les éliminer.