Morata déclare sa flamme à l'Atletico Madrid

Depuis le début de sa carrière professionelle, Alvaro Morata a déjà connu quatre clubs, et pas n'importe lesquels : Real Madrid, son club formateur, l'Atletico Madrid, Chelsea et la Juventus, où il évolue actuellement.

Dans une interview au média 'El Partidazo de Cope', l'attaquant espagnol a confié que son club de coeur est l'Atletico Madrid.

"Chacun a ses propres options et à ce moment-là, le mieux était d'aller à la Juventus et le club devait aussi trouver la meilleure solution. Cela fait mal de lire certains titres qui se moquent du fait que je suis reconnaissant envers les clubs pour lesquels j'ai joué. Tu as toujours eu une équipe depuis que tu es petit et moi, c'est l'Atlético. Je veux qu'il soit très clair que je suis reconnaissant envers l'Atlético. Je n'ai jamais dit que j'étais mal à l'Atlético. Simeone mérite tout mon respect. Je célèbre toujours les buts de l'Atléti."

Cette saison, l'ex-merengue a déjà planté six buts en huit matchs avec les Bianconeri. C'est ce qu'on appelle un retour en grâce.