Morata explique pourquoi il a rejoint la Juventus

Même s'il reste lié à l'Atlético de Madrid, étant prêté par les Colochoneros à la Juve, Morata a tenu à dire combien il était heureux de rejoindre la Vieille Dame, son club de coeur.

"Si j'ai décidé de revenir à la Juventus c'est parce que c'est un grand club, une grande équipe et une grande famille. Quand tu passes par un endroit et tu t'y sens comme chez toi tu veux y revenir", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait opté pour la Juve et pas un autre club.

Aussi, il pense qu'il peut apporter au club : "J'ai un très bon pressentiment. J'ai toujours été lié à la Juve. J'étais très heureux ici et suis impatient de rejoindre mes coéquipiers".

Le joueur se sent désormais plus mature : "Mon premier passage ici s'est très bien passé, mais maintenant que je pense que je reviens meilleur qu'auparavant. J'ai grandi dans plusieurs aspects et je pense que cette deuxième partie sera meilleure".