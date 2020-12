Morata hallucine face aux 750 buts de Cristiano Ronaldo

Álvaro Morata s'entend parfaitement avec Cristiano Ronaldo sur le terrain. Leur entente fonctionne et la Juventus en profite dans les moments difficiles de l'équipe. Contre le Dynamo Kiev, ils se sont mis en route et ont fini par marquer tous les deux.

C'est précisément avec ce but que Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 750 en tant que professionnel, en comptant les clubs et l'équipe nationale portugaise. Il l'a fait en poussant au fond des filets un tir de Morata sur la ligne qui semblait aller vers le but.

Il lui a volé ? Si c'est le cas, l'attaquant espagnol ne semble pas s'en soucier. Interrogé par 'Esporte Interativo' en zone mixte du Juventus Stadium, Morata s'est contenté de faire l'éloge de son partenaire : "On ne peut que le regarder, l'admirer et apprendre."

"C'est incroyable de marquer 750 buts. Nous autres, ou aurait besoin de 20 carrières pour les atteindre", a poursuivi M. Morata, impressionné par l'incroyable bilan du Portugais sur le plan comptable.