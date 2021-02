Mort de Maradona: deux de ses filles entendues dans le cadre de l'enquête

Elles ont été convoquées par le procureur de San Isidro, dans la banlieue nord de Buenos Aires, pour être interrogées sur "des questions spécifiques qui ont été soulevées au cours de l'enquête", a déclaré une source du bureau du procureur, citée par l'agence officielle Télam.

Gianinna, 31 ans, l'une des deux filles que le "Pibe de oro" (gamin en or) avait eu avec son ex-femme Claudia Villafañe, est arrivée au volant de sa voiture accompagnée de son avocat. Elle est ressortie trois heures après sans faire de déclaration, ont constaté les journalistes de l'AFP.

Fille de Valeria Sabalain que Maradona a reconnu à l'âge de 12 ans, Jana, 24 ans, a témoigné après le départ de sa sœur et est également repartie sans faire de déclaration.

L'enquête, qui cherche à déterminer une éventuelle négligence ou imprudence dans les traitements médicaux administrés au N.10 argentin, décédé d'un problème cardiaque le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans dans sa résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires, se concentre autour de sept personnes.

Il s'agit du neurochirurgien Leopoldo Luque, considéré comme le médecin référent, la psychiatre Agustina Cosachov, d'un psychologue et de deux infirmiers (un homme et une femme) au chevet de Maradona, ainsi que du coordinateur de ces infirmiers et d'un médecin coordinateur de l'hospitalisation à domicile.

Le 8 mars, le procureur va convoquer une commission médicale d'experts pour mieux appréhender la chaîne de responsabilité. Elle sera composée de neuf experts, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie et des spécialistes de diverses disciplines médicales.