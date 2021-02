Mourad Boudjellal tourne le dos à l’OM et rejoint Hyères FC

Il avait vendu du rêve aux supporters de l’Olympique de Marseille mais Mourad Boudjellal ne s’assoira jamais dans le fauteuil de président de l’OM. Des mois après avoir annoncé être en discussions avec un fond d’investissement saoudien pour reprendre le club phocéen, l’ancien président du RC Toulon prendra bien la présidence d’un club de foot du sud de la France mais pas en Ligue 1.

Ce mardi, le Hyères Football Club a annoncé l’arrivée de Boudjellal comme nouveau propriétaire du club. Après avoir d’abord eu des envies de racheter le club de Toulon, Boudjellal investit donc dans le club voisin. il y a quelques semaines, l’homme d’affaires avouait ses objectifs avec son futur club.

"Je n’ai pas encore pris ma décision, mais si j’y vais, c’est pour aider, sans plus, de façon très modeste, avouait-il à Var Matin. Mon ambition est de concurrencer La Crau et Le Pradet !(rires) C’est vrai que je veux aller dans le monde amateur, mais en amateur ! J’ai rencontré plusieurs dirigeants de clubs. Ce sont de vrais passionnés, qui ne sont pas là pour l’argent mais pour les relations humaines. Des choses fortes. Et en plus tu es chez Marcel Pagnol !"

Malgré toutes ses paroles, il semble bien que les ambitions du club du Var soient plus grandes que ce que laisse penser son nouveau propriétaire. Selon la radio Mistral FM, le budget du club pensionnaire de N2 va connaitre un sérieux boost passant de 400 000 euros à 2,5 millions d’euros…

Nouveau propriétaire et président, Boudjellal a déjà pris une décision importante pour le club coaché par Lilian Compan, ancien attaquant de Caen ou encore Saint-Etienne. Pour tenter de gagner en popularité et sportivement, l’ancien patron du RCT a décidé de nommer Nicolas Anelka comme nouveau directeur sportif du Hyères FC. L’ancien attaquant du PSG ou du Real Madrid aura pour ambition de faire marcher son réseau pour aider le 7eme de N2 à faire son trou.