Mourinho à l'arbitre : "Vous devez être plus juste"

Tottenham a concédé sa deuxième défaite consécutive sur le terrain de West Ham. Après 24 journées, les 'Spurs' sont plus proches de la rélégation que de la tête du classement.

Dans un match où Gareth Bale a failli être le héros des 'Spurs' et José Mourinho a eu sa minute de gloire.

L'entraineur portugais a protesté sur une action et l'arbitre est venu discuter avec lui : "Vous devez vous calmer", ce à quoi Mourinho a répondu : "Et vous, vous devez être plus juste". La discussion entre les deux hommes n'est pas allée plus loin, et le match s'est déroulé sans aucun incident majeur à déplorer.