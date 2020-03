Mourinho a la solution pour sortir Tottenham de la crise

Le début de son aventure avec les Spurs ne s'est pas déroulé comme Mourinho l'espérait. Éliminé en FA Cup, sorti de la Champions League et maintenant loin des places qualificatives. Les choses se sont même empirées ces derniers mois.

Après s'être fait piteusement éliminé en Allemagne en Ligue des Champions, le Portugais a été pragmatique dans l'analyse de sa défaite : "On a essayé de motiver l'équipe mais, depuis qu'on a commencé à perdre des joueurs, l'équipe a perdu du potentiel offensif et du leadership. Il nous manque tout. Ce n'est pas un joueur ou deux, c'est les plus importants. Il nous manque nos leaders." a-t-il dit en zone mixte.

Le Portugais a ensuite abordé une possible résolution de la crise : "Déjà, on va attendre la fin de la saison pour récupérer Kane, Sissoko... puis, il faudra faire un bon recrutement parce que l'effectif a besoin de s'améliorer. Il y a des joueurs qui sont importants, et d'autres qui sont déjà partis. Il faut se battre avec dignité jusqu'à la fin de la saison."

Mou a botté en touche lorsqu'il a fallu aborder les critiques de son travail à Londres : "Les difficultés sont énormes et si quelqu'un ne s'en rend pas compte c'est qu'il ne les voit pas. C'est une situation unique."