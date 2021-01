Mourinho couvre Dele Alli d'éloges

José Mourinho a couvert Dele Alli d'éloges après la victoire 5-0 de Tottenham au troisième tour de la FA Cup contre Marine dimanche et a laissé entendre que son milieu de terrain pourrait retrouver du temps de jeu en Premier League.

Alli a été impliqué dans chacun des trois buts de Carlos Vinicius contre la formation de la 8e division, avant de jouer un rôle clé dans la construction des autres. Lucas Moura et Alfie Devine, le jeune joueur de 16 ans, ont également trouvé le chemin des filets, permettant aux Spurs de signer un large succès.

Alli a été réduit à un rôle mineur à Tottenham cette saison, après avoir joué seulement 75 minutes de Premier League réparties sur quatre matches, mais l'attitude du joueur de 24 ans à son retour dans le onze de départ dimanche a impressionné son entraîneur, qui a déclaré qu'il pourrait jouer contre Aston Villa cette semaine.

"Je suis vraiment content de son attitude dans le match, bien sûr, nous ne voulions pas prendre de risques", a déclaré Mourinho, s'adressant à 'BBC Sport'. "Le terrain est un peu dangereux et leur enthousiasme peut mettre les créatifs en danger, mais je suis heureux - un bon professionnalisme, une bonne dynamique de sa part et de Gedson pour commencer à essayer de créer, donc vraiment heureux de la performance."

"Il était ici aujourd'hui et bien sûr ce n'était pas le match pour mesurer la qualité, mais le professionnalisme et l'attitude et j'en suis très content, je ne serais pas surpris si mercredi prochain, Dele joue avec nous", a ajouté le Special One.

Vinicius, qui a rejoint Tottenham dans le cadre d'un prêt d'une saison en provenance de Benfica en octobre, n'avait pas marqué pour le club du nord de Londres avant dimanche et Mourinho était heureux de le voir, lui aussi, jouer un rôle crucial. «C'est bien pour [Vinicius], dit-il. Bien sûr, pour un attaquant qui ne joue pas beaucoup car devant lui il y a de grands joueurs, mais à chaque fois qu'il a une petite chance de jouer, comme en Europa League, il est là pour nous et nous sommes très heureux."

"C'est bien pour le gamin [Devine] aussi. Cette saison, nous avons réussi à donner des minutes aux jeunes gars - Dane Scarlett le plus jeune à jouer en Ligue Europa, maintenant pour Alfie de venir dans sa région, il n'est pas loin d'ici, faire ses débuts et marquer son premier but est bon pour lui et un bon feeling pour tout le monde à l'académie", a conclu Mourinho.