"Mourinho est une légende du football"

En quête d'un nouveau défi après son départ de Lille, Luis Campos a confié à 'The Telegraph' qu'il aimerait bien travailler avec son compatriote José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham.

"José est un leader incroyable et son niveau d'exigence pour lui-même et son équipe est tout simplement hors du commun, explique le célèbre directeur sportif. Je sais juste par expérience qu'en football tout va si vite, un jour, vous êtes un zéro et un mois plus tard, vous êtes un héros... Mourinho est une légende de notre sport. Je n'oublie pas les nombreux trophées que José a déjà remportés et, aussi, je suis convaincu que j'en remporterai encore beaucoup d’autres.(…) Je cherche toujours à travailler avec les meilleurs professionnels du monde et, pour moi, José fait partie de ce groupe très sélect dans l'industrie du football. Et si un jour cela arrive, cela se fera naturellement."

Depuis son départ du LOSC en octobre dernier, le nom de Luis Campos est souvent associé à plusieurs cadors anglais.