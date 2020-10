Mourinho Ã©voque le dossier Dele Alli

Jeudi, Tottenham affronte le Maccabi Haifa en Ligue Europa. Écarté lors des derniers matchs par José Mourinho, le milieu offensif anglais Dele Alli postule à une place de titulaire jeudi.

Présent en conférence de presse, le manager portugais des 'Spurs' a évoqué le cas du joueur. Il n'a cependant pas laissé échapper la moindre information sur la présence du joueur dans le onze titulaire ce jeudi.

« Je ne peux pas confirmer que Dele jouera demain, tout comme je ne peux pas confirmer qu'il ne jouera pas. Nous allons avoir une séance d'entraînement aujourd'hui et nous aurons des décisions à prendre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est très professionnel. J'ai seulement du respect pour lui, il est très professionnel. Même hier quand l'équipe se préparait pour un match auquel il ne participait pas, un manque de motivation et aussi un manque de professionnalisme pour sa séance aurait été tout à fait acceptable. Mais il était tout à fait l'opposé. Il s'est très bien entraîné et très dur hier et il a tout mon respect et celui de ses partenaires. Donc il est possible qu'il joue demain, » a notamment déclaré le 'Special One'.

Courtisé par le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un prêt, Dele Alli reste plus que jamais sur le départ de Tottenham.