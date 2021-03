Mourinho fait confiance Ã  Bale, Arteta met Aubameyang sur le banc pour indiscipline !

Tremblement de terre à Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas été retenu dans le groupe d'Arsenal pour affronter Tottenham pour des "raisons disciplinaires".

Voici les propos que Mikel Arteta a rapporté aux micros de 'Sky Sports' dans une interview d'avant-match : "Il devait commencer, mais nous avons eu un problème de discipline. Nous avions tracé une ligne et il l'a franchie, mais nous sommes passés à autre chose. C'est une décision que j'ai prise après avoir évalué ce qu'il avait fait, c'est tout."

L'entraineur 'gunner' a refusé de donner plus de détails : "Ça restera en interne. Il y a un processus à respecter et c'est tout." "Nous avons d'autres joueurs qui veulent jouer et nous leur donnerons l'opportunité de le faire, je n'ai pas de problème avec ça", a-t-il ajouté.

À la place du Gabonais, sur le banc, Alexandre Lacazette est entré dans le onze. Et derrière le Français, au milieu de terrain, Martin Odegaard a fait son retour.

De son côté, José Mourinho a retitularisé Gareth Bale dans son onze de départ. Après avoir marqué six buts au cours du dernier mois, le Gallois a finalement convaincu les Portugais et désormais montre toutes ses qualités.

Il était logique que Bale soit titulaire à droite ce dimanche car Mourinho l'avait ménagé contre le Dinamo Zagreb. Le Gallois partagera l'attaque avec Heung-min Son à gauche et Harry Kane en pointe.