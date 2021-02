"Kane va battre tous les records possibles"

Harry Kane "battra tous les records possibles" de l'histoire de Tottenham en termes de buts, selon Jose Mourinho, qui a fait l'éloge de son buteur après le succès contre les Baggies.

Kane avait manqué les deux derniers matches matches après avoir contracté un coup à la cheville lors d'une défaite 3-1 contre Liverpool le 28 janvier, mais est revenu à la compétition plus tôt que prévu pour un match à domicile contre West Brom ce dimanche.

L'international anglais avait l'air un peu en difficulté durant la première période avec deux occasions vendangées du gauche, mais ne s'est pas trompé quand il a fallu faire la différence du pied droit au retour des vestiaires.

Kane a hérité d'une passe de Pierre-Emile Hojbjerg avant de conclure tranquillement devant Sam Johnstone. Son Heung-min a doublé l'avantage pour les Spurs quelques instants plus tard pour sceller une victoire 2-0 largement méritée.

Mourinho a d'abord mis en avant les efforts collectifs faits durant cette partie dans son interview d'après-match, déclarant à BT Sport: "J'ai adoré le compromis des joueurs, l'effort, la détermination, la volonté claire de montrer à tout le monde à quel point ils sont ensemble et à quel point ils souffrent avec les mauvais résultats récents et combien ils voulaient la victoire. C'était la chose fondamentale. En première mi-temps, nous étions dominants et aurions pu tuer le match. A la mi-temps, nous avions confiance, nous étions positifs, je ne leur ai parlé qu'une minute. Nous allions dans la bonne direction."

Après avoir loué l'équipe, The Special One s'est donc chargé de complimenter son joueur vedette : "Harry Kane est un joueur spécial dans l'histoire du club. Il battra tous les records possibles. Nous avons eu de très bonnes performances individuelles aujourd'hui. A la fin de la saison, vous avez la vérité, nous serons là où nous méritons d'être."