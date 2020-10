Mourinho : "Nous devons simplement mieux défendre"

Alors que Tottenham menait 3-0 face à West Ham jusqu'à la 81ème minute lors de la dernière journée de la Premier League, les hommes de Mourinho se sont fait surprendre sur le fil (3-3). Le Special One avait même déclaré en fin de match que son équipe n'était pas "assez forte psychologiquement" .

Interrogé sur le nul face aux Hammers, José Mourinho assure que cela ne se "reproduira plus".

"Je pense qu'en gagnant 3-0 à la 80e minute, nous pourrions jouer 50 matches de plus et cela ne se reproduira plus. Donc je ne veux pas faire attention à ces histoires de Spursy ou ce genre de choses. Nous devons simplement mieux défendre sur les phases arrêtées, car même défensivement, l'équipe joue très bien. Nous avons concédé un seul but dans le jeu face à Southampton. A par ces phases arrêtées et la VAR, nous sommes assez solides", a-t-il déclaré en conférence de presse avant d'affronter LASK en Europa League.