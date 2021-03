Mourinho prévient la Corée du Sud : "Si Son est blessé, il ne pourra pas jouer avec vous non plus"

Heung-min Son a été appelé en équipe nationale Sud-coréenne malgré sa blessure survenue lors de la défaite contre Arsenal. La nouvelle a quelque peu froissé José Mourinho, qui espère ne pas le voir partir dans les semaines à venir.

"Sonny" n'est pas prêt à disputer les matchs d'Europa League. "Je ne sais pas quand il sera de retour, mais ce qui est certain, c'est que demain, il ne jouera pas contre le Dinamo Zagreb", a déclaré l'entraineur de Tottenham.

Cela dit, le Portugais est convaincu que la Fédération sud-coréenne respectera son choix : "Si un joueur est blessé et qu'il ne peut pas jouer, peu importe l'importance du match, amical ou officiel, il ne jouera pas".

"Si Son est toujours blessé la semaine prochaine et qu'il ne peut pas jouer pour la fédération sud-coréenne, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Rien. S'il n'est pas disponible pour nous, il ne sera pas disponible pour sa sélection non plus", a-t-il poursuivi.

Pour l'instant, la Corée du Sud n'a qu'un match amical à disputer, contre le Japon le jeudi 25 mars. Les qualifications pour la Coupe du monde au Qatar en Asie ne reprennent qu'au mois de juin.

"La blessure est musculaire et ça met du temps, même si c'est un joueur qui se remet de tout rapidement", a ajouté José Mourinho, qui s'attend également à ce que l'Angleterre convoque Harry Kane pour l'un de ses trois matchs prévus à l'occasion de la trêve internationale.