Mourinho s'est rendu au domicile de Dele Alli pour lui souhaiter son anniversaire

Dele Alli a reçu une surprise pour son anniversaire. Il a regardé par la fenêtre et il n’y avait... José Mourinho. 'The Sun' dévoile que le coach a profité du fait qu’il vit à cinq minutes pour voir son joueur en personne.

Il a respecté toutes les règles de sécurité. Il a été accompagné par deux membres du staff technique des Spurs qui vivent avec lui (Nuno Santos, entraîneur des portiers, et Ricardo Formosinho, analyste vidéo) et a parlé à son joueur depuis le trottoir.

En Angleterre, la population est encore autorisée à sortir une fois par jour, et le technicien n’a commis aucune faute en s’approchant de son joueur. Celui-ci est sorti pour le voir, torse nu, et ils ont discuté pendant environ cinq minutes avant de se dire au revoir.

Dele Alli et Mou s’entendent très bien. Cette saison, il est l’un des joueurs les plus utilisés par le coach. Il cumule 35 rencontres, dont 31 en tant que titulaire. Il a inscrit neuf buts et délivré six passes décisives.