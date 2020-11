Mourinho veut Camavinga

Il est annoncé dans les plus grands clubs européens et une écurie revient plus souvent que les autres, le Real Madrid. Mais une nouvelle équipe s'est ajouté à sa longue liste de prétendants, le Tottenham de Mourinho.

Le technicien portugais a ciblé le joueur du Stade Rennais qui, outre un rendement immédiat, gagnerait en valeur sur une période à moyen ou long terme.

Comme le rapporte 'Football London', les Spurs seraient prêts à poser la somme de 60 millions d'euros sur la table. La dernière décision du joueur de rompre son contrat avec son représentant aurait donné des idées aux Londoniens.

Reste à savoir si les 60 millions d'euros et le projet des Spurs suffiront à convaincre le jeune joueur et son entourage.