Mourinho vole au secours de Dele Alli

Il y a quelques semaines, la Fédération anglaise de football annonçait la suspension d'un match de Dele Alli, après sa vidéo sur le coronavirus, une vidéo qui a suscité la polémique, pour beaucoup, c'est une vidéo raciste envers les Chinois.

L'international anglais a aussi écopé d'une amende et devra suivre un cours d'éducation. Il devra ainsi manquer le duel face à Manchester United ce vendredi soir. Cette décision n'a pas du tout plu à son manager, qui n'a pas hésité à défende son protégé lors de la conférence de presse d'avant-match.

"Je suis vraiment, vraiment désolé que Dele ne joue pas. C'est un joueur qui travaille tellement, tellement dur pendant cette période, et il est vraiment frustré de ne pas pouvoir jouer le premier match. Je ne pense pas qu'il mérite une interdiction d'un match, comparé aux mauvais comportements aux dimensions beaucoup plus importantes qui se sont produits pendant cette période, sans conséquence. (...) Je n'aime pas ce genre de contradictions. C'est pour tout le monde ou pour personne (les sanctions, ndlr), et c'est très injuste pour un gamin qui a fait une erreur et qui s'en est excusé... Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça", a-t-il déclaré.