Moutinho évoque les comparaisons avec Bruno Fernandes

João Moutinho a minimisé les comparaisons avec Bruno Fernandes avant le déplacement des Wolves à Manchester United. Les Wolves viseront à tirer parti d'un résultat encourageant leur match nul 1-1 contre Tottenham ce week-end lorsqu'ils se rendront à Old Trafford mardi soir. Cependant, ils ne partiront pas favoris contre une équipe qui occupe actuellement la quatrième place de la Premier League, Manchester United ressemblant à un prétendant au titre après s'être remis d'un début de saison compliqué.

La forme de Bruno Fernandes a été cruciale dans la récente ascension des Red Devils en Premier League, car le Portugais a marqué dix buts et délivré six passes décisives pour son équipe en 14 apparitions en championnat. João Moutinho est conscient de la menace que le joueur de 26 ans posera aux Wolves, après avoir joué aux côtés du milieu de terrain ces trois dernières années sur la scène internationale avec le Portugal.

Plusieurs similitudes entre les deux hommes ont été notées au cours de cette période, mais Moutinho a insisté sur le fait qu'ils sont des joueurs très "différents" tout en écartant toute notion de rivalité sous-jacente. "J'ai commencé à jouer il y a longtemps, mais bien sûr nous sommes des joueurs qui jouent au milieu de terrain, mais Bruno a des caractéristiques que je n'ai pas, et j'en ai qu'il n'a pas, mais c'est normal", a déclaré au site officiel des Wolves le joueur de 34 ans.

Manchester United, une équipe imprévisible

"Personne n'est comme n'importe qui d'autre - je ne suis pas comme Ruben Neves, je ne suis pas comme Bruno Fernandes, je ne suis pas comme William Carvalho, et c'est différent. C'est un très bon joueur, mais il joue déjà à Manchester United. Depuis qu'il est arrivé, il fait du très bon travail. Nous allons jouer contre eux, et comme je l’ai dit contre Tottenham, je dirai contre Manchester United - nous voulons gagner chaque match", a ajouté João Moutinho.

"Parfois, ce n’est pas possible, mais nous allons essayer ce que nous pouvons pour gagner", a conclu l'international portugais. Les Wolves ont un bilan positif contre le Big Six cette saison, avec des victoires impressionnantes contre Arsenal et Chelsea aux côtés de leur match nul avec les Spurs, mais Moutinho a averti ses coéquipiers de s'attendre à l'inattendu contre Manchester United : "Nous essayons de faire de notre mieux contre chaque équipe que nous jouons".

"Il est vrai que nous avons de bons résultats contre ces équipes, mais à chaque match, c’est un autre match, at-il ajouté. Nous ne savons pas à quoi nous allons nous attendre pour le prochain match, mais ce que nous savons, c'est que c'est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs et chaque individu peut faire autre chose de l'autre et prendre une décision, marquer ou faire une passe décisive, car ils ont de très bons joueurs."