MU : un groupe décimé contre la Real Sociedad

Manchester United va défier la Real Sociedad ce jeudi, dans le cadre des seizièmes de finale aller de Ligue Europa. Et pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjaer va devoir faire sans trois éléments.

Des joueurs comme Paul Pogba, Edinson Cavani ou encore Donny van de Beek sont absents pour cette rencontre au Juventus Stadium, alors que Martial et McTominay sont incertains.

À cause de restrictions sanitaires liées au coronavirus, le match entre la Real Sociedad et MU ne se jouera pas au stade d'Anoeta en Espagne. La rencontre aura lieu à Turin en Italie.

De Gea, Henderson, Grant; Bailly, Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams; Amad, Fernandes, Fred, James, Mata, Matic, McTominay, Shoretire; Greenwood, Martial, Rashford.

