Müller dans le Top 10 des buteurs de Ligue des Champions

Thomas Müller était présent il y a six ans lors de la démonstration de l’Allemagne face au Brésil (7-1). L’attaquant ouvert le festival offensif de la Maanschaft. Ce vendredi, à Lisbonne, le Bayern Munich semble donner cette même impression de supériorité face au FC Barcelone.

Les Bavarois mènent déjà 4-1 et sont en route vers les demies de la Ligue des champions. On attendait Robert Lewandowski et c’est pourtant Müller qui a éclaboussé de son talent ce premier acte.

Auteur d’un doublé (2eme, 31eme), l’attaquant est rentré dans le cercle des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Il est désormais 10eme de ce classement avec 46 buts, à égalité avec Pippo Inzaghi. Zlatan Ibrahimovic et Andrei Schevchenko ne sont désormais qu’à deux unités.