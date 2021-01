Müller et Lewandowski font le job dans une période compliquée

Le Bayern ne va pas très bien. Ce n'est pas la même équipe que celle qui a humilié Barcelone en Ligue des champions en juillet dernier, mais elle répond toujours présente en Bundesliga, en tête après une nouvelle victoire à domicile.

Lewandowski a rapidement ouvert le score et mis son équipe sur les bons rails, marquant un but dans son pur style : le Polonais a joué de son corps et a parfaitement conclu. 1-0, après 6 minutes.

Le SC Fribourg était en bonne forme, avec la possibilité de créer la surprise et de se donner une chance dans la course à l'Europe. Cependant, malgré une belle performance, le match était très compliqué.

En difficulté, le Bayern avait une longueur d'avance à la mi-temps. Lewandowski a établi un record en Bundesliga (21 buts en 16 matches) et l'équipe bavaroise était l'ombre d'elle-même, tandis que Fribourg commençait à pousser.

Petersen a fait sensation à l'Allianz Arena en égalisant. À partir de la 62e minute, le Bayern s'est repris et à la 75e minute, Müller a remis son équipe devant.

Belle action de Sané, qui a fait une entrée décisive, et un tir de l'attaquant allemand pour redonner l'avantage aux hommes de Flick. Fribourg a poussé dans les dernières minutes, mais le score de 2-1 n'a pas bougé pour un Bayern des petits jours.