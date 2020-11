Muller ouvert à un retour en sélection allemande

Thomas Muller se dit ouvert à un retour en équipe nationale allemande alors que Joachim Low a été invité à rappeler l'icône du Bayern suite à la raclée 6-0 essuyée face à l'Espagne.

L'Allemagne a raté la qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations de l'UEFA après avoir été démantelée par l'Espagne au stade de La Cartuja à Séville mardi dernier. Un triplé de Ferran Torres et des buts d'Alvaro Morata, Rodri et Mikel Oyarzabal ont offert à La Roja une victoire historique et elle les a vu terminer en tête de la Ligue A, Groupe 4 avec 11 points.

La position de Low a été remise en question après la pire défaite en match de compétition de l'Allemagne en 89 ans, tandis que des voix se sont aussi élevées pour que les stars écartées soient rappelées en vue de l'Euro 2021.

Neuer : "Encore du temps avant l'Euro"

L'ancien patron de la Mannschaft, Jurgen Klinsmann, a été parmi ceux qui ont suggéré que Muller mérite toujours une place au sein de la Mannschaft, comme il l'a déclaré à ESPN la semaine dernière: «L'équipe n'a pas de leader, c'est triste à voir. Il manque une personnalité qui, après le deuxième ou le troisième but, envoie des signaux, fait quelque chose, fait une faute, interrompt le jeu, se moque des joueurs espagnols, et cela soulève la grande question sur Thomas Muller. Muller est un leader. Il est toujours le patron au Bayern Munich parce qu'il maintient les jeunes joueurs sur la bonne voie. Leroy Sane, Serge Gnabry ... ils suivent tous Thomas Muller sur le terrain et c'est pourquoi le Bayern est invaincu en je ne sais pas combien de temps en Ligue des champions. C'est un gros problème pour l'Allemagne alors que nous ne sommes qu'à six ou sept mois de l'Euro.»

Muller, qui a honoré 100 sélections pour son pays avant d'être écarté par Low au même titre que Mats Hummels et Jerome Boateng en mars 2019, est sorti de son silence pour évoquer la possibilité de relancer sa carrière internationale. La star du Bayern a étalé à Sky Allemagne la douleur qu'il a ressentie après que l'Espagne ait humilié la Mannschaft : "Cela fait certainement mal. Bien sûr, vous souffrez pour vos coéquipiers dans le club, avec les joueurs que vous connaissez, avec lesquels vous avez joué - et aussi un peu avec les spectateurs. Comme je l'ai dit, aucun de nous (lui, Boateng et Hummels, le rédacteur en chef) n'a baissé les bras". La balle est maintenant dans le camp de Joachim Low.